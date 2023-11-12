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Сегодня, 11:13

Нападающий «Локомотива» Сулейманов: «Пообщаться с Махачевым и Нурмагомедовым — это мечта для каждого»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов ответил на вопрос «СЭ», общался ли он с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

«Пересекался с Махачевым летом в горах, где был турнир по смешанным единоборствам. Но как-то поздороваться, пообщаться не получилось. Сыграть в футбол с Махачевым и Нурмагомедовым? Конечно, есть желание! Даже просто с такими людьми пообщаться — это мечта для каждого. Было бы очень приятно», — сказал Сулейманов «СЭ».

В последнем бою Махачев в реванше победил нокаутом австралийца Алекса Волкановски. Поединок состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Тимур Сулейманов
Хабиб Нурмагомедов
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