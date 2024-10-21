Сулейманов — о возможном паспорте РФ для Сантоса: «Наши русские ребята сильнее»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной выдаче российского гражданства бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Я не придаю особого значения этому. Решил принять гражданство — это его выбор. Если Россия одобряет это, значит так правильно. Но я уверен, что будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию, наши русские ребята сильнее», — сказал Сулейманов «СЭ».

Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. За это время он сыграл в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами.

Дарик Агаларов