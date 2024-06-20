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Сегодня, 13:03

Тимур Сулейманов рассказал, как изменилась его жизнь с появлением ребенка

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал об изменениях в жизни с появлением ребенка и подготовке к новому сезону.

— Готовы к сезону?

— Готовы очень хорошо. Тренировался, со здоровьем все прекрасно. Единственное — недосып. Ребенок не дает спать (смеется). А так все хорошо.

— Как изменилась жизнь с появлением ребенка?

— Можно сказать, что глобально. Я очень люблю детей. Когда появился свой — что-то нереальное. Каждую ночь в 5 утра вставал. Вроде такое состояние тяжелое было, но пытался смотреть за ребенком. Понимал, что уеду на месяц, не буду ее видеть.

— Как отпуск провел?

— Был в Дагестане, на каньон съездил, ходил в кофейни, проводил время с родными, — сказал Сулейманов.

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
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