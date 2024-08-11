Тимур Сулейманов: «Я хочу всю карьеру провести в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о планах на будущее.

«Локомотив» — мой родной клуб. Я себя пока вижу только здесь. Не могу загадывать, как сложится судьба дальше. Попробовать в каком-то еще клубе России? Не хотел бы. Единственное, что могу сказать, я люблю «Локомотив» и я хочу всю карьеру здесь провести. Однако, как дальше сложится, сказать не могу. В один день может прийти руководство и сказать: «Тимур, ты нам не подходишь». Все может быть», — приводит слова Сулейманова Metaratings.ru.

Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива». В этом сезоне 24-летний футболист сыграл 5 матчей за клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.