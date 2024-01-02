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Сегодня, 14:20

Титов — о планах на 2024 год: «Надеюсь, что этот год будет лучше предыдущего»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился планами на 2024-й год.

«У меня цели на 2024 год — идти вперед. Надеюсь, что этот год будет лучше предыдущего, как бы это банально не звучало, — приводит слова экс-игрока сборной России Metaratings.ru. — В 2024 году много юбилеев у родственников. Самое главное, что дети и внуки живы, здоровы и радуют. В спортивном плане я не ставлю себе цель что-то выиграть. У меня все идет своим чередом, радуюсь жизни. Рад, что у меня есть такие друзья, и не только спортсмены и футболисты. Радуюсь каждому дню и месяцу, новым поездкам, где можем обсудить наши дальнейшие планы. Не люблю загадывать, все идет поэтапно».

47-летний Титов — шестикратный чемпион России, рекордсмен по числу матчей за «Спартак» в РПЛ (327). С 2015 по 2017 год работал помощником главного тренера красно-белых, в 2017-2019 годах ассистировал Дмитрию Аленичеву в «Енисее».

Источник: Metaratings.ru
Егор Титов
Футбол
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