Титов надеется, что «Спартак» возьмет игроков, которые будут давать результат

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о трансферной политике красно-белых в текущую зимнюю паузу.

— В любом случае в каждую большую паузу надо усиливаться. Прошли определенный этап — и видно, какая позиция проседает. Уверен, что и руководители клуба это видят. Так что надо укреплять некоторые позиции.

— Например, в защите?

— Да, и не секрет, что ищут и центрального защитника, и правого защитника. Если пройтись по позициям, то конкуренция всегда идет на пользу. Я надеюсь, что «Спартак» возьмет тех футболистов, которые действительно будут давать результат и будет конкуренция с теми игроками, которые находятся сегодня в команде, — сказал Титов «РБ Спорт».

Сейчас «Спартак» попрощался с Виллианом Жозе, Томашем Таварешем и Александром Селиховым, но пока не совершил ни одного приобретения.