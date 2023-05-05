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Сегодня, 10:10

Титов надеется, что «Зенит» не станет чемпионом в матче со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

— Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом». Смогут ли красно-белые даже в такой форме навязать бой?

— Здесь принципиально «Спартаку» просто держать удар и не упасть в грязь лицом. Нужно сыграть в хороший футбол. Показать, что с таким «Зенитом» можно играть и в Санкт-Петербурге, мы это уже видели. Некоторые команды это показывали. Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой — важно не дать «Зениту» стать чемпионом в матче с тобой. Игроки «Спартака» должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают. Я надеюсь, что чемпионства «Зенита» в воскресенье не случится.

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко за 25 туров.

Егор Титов. «Можно надолго забыть о Европе. Нас там не будет в ближайшие 5-10 лет». Титов — о российском футболе, кризисе «Спартака» и Дзюбе

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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