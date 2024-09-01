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Сегодня, 10:15

Титов о Барко: «Мы играли в касание, он делает больше одного, но все — на пользу команде»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, смог бы аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко заиграть в команде Романцева.

— Барко вписался бы в «Спартак» Романцева?

— Не совсем корректная постановка вопроса. Барко — индивидуально сильный исполнитель. Здесь двух мнений быть не может. Но у каждой команды свой стиль. В нашем «Спартаке» два касания — уже передержка. Барко играет немного в другой футбол. Совершает много касаний, но мяч при этом не теряет. Да, возможно, где-то теряется темп, но все, что он делает на поле, идет на пользу команде. Нынешний «Спартак» не играет в одно-два касания. Так что я не стал бы его вписывать в наш состав, а кого-то из моего поколения проецировать на нынешнюю команду. Конечно, нет. Могу лишь констатировать: Барко — мастер! Настоящий лидер. Без него мы увидим совсем другую команду, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» 31 августа обыграл «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ. С 14 очками красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице. В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ».

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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