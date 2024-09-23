Титов: «Станкович стабилизировал состав. Нет бесконечной ротации, которая была при прежнем тренере»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил прогресс нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

— Для вас очевиден прогресс Угальде?

— Вы не первый, кто в последнее время задает мне вопрос про этого нападающего. Наши болельщики тоже спрашивают, мои друзья мне пишут: а что с ним случилось?

— И какой ваш ответ?

— Я уже не раз говорил, что в футболе очень важна стабильность состава. Станкович определился с костяком и отталкивается именно от него. Где-то, признаюсь, я даже расстраиваюсь, что сейчас некоторые футболисты, которые постоянно выходили на поле еще пару месяцев, полгода назад, остаются в запасе. Но это спорт, это конкуренция. В «Спартаке» должен играть сильнейший. В наше время обойма состояла не из 22 игроков, а из 16. Поэтому мы и играли в тот футбол, который хотел видеть от нас Романцев. Все было наиграно, наработано через матчи и тренировки. Поэтому и был знак качества. И сегодняшняя ситуация с составом команды меня радует. Нет этой бесконечной ротации, большого количества замен, что мы видели при предыдущем тренере. Он мог, если помните, поменять полсостава на следующую игру, чего делать, конечно, нельзя!

После 9 туров РПЛ «Спартак» идет на 5-м месте в таблице с 16 очками. В следующем матче красно-белые встретятся с «Локомотивом» 28 сентября.