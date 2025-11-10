Титов не считает дисквалификацию Солари большой потерей для «Спартака» перед дерби с ЦСКА

10 ноября, 12:21
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал дисквалификацию полузащитника красно-белых Пабло Солари перед матчем против ЦСКА в 16-м туре РПЛ.
24-летний аргентинец пропустит игру из-за перебора желтых карточек. 9 ноября дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре.
— С одной стороны, учитывая, как сейчас играет Солари — набрал форму, отдает, забивает, конечно, это потеря. С другой — в сегодняшнем «Спартаке» есть только три-четыре футболиста, о которых можно сказать, что это потеря.
Если выпадает Барко, Маркиньос, Ливай или Умяров, это потеря действительно. Я не могу сказать, что в сегодняшней ситуации Солари — это потеря, — цитирует Титова Metaratings.
«Спартак» на своем поле сыграет с ЦСКА 22 ноября.
Кариока_двойка.
Значит Умяров с Гарсией это потеря, а единственный кто забивает, это ерунда. Гений бля. Сидеть тебе Егор вместе с нами перед телеком, а не тренировать.
10.11.2025
hovawart645
Тогда Борис был не прав, а сейчас Егор!) Главное - имена героев!)))
10.11.2025
Russpiel
- Так он же Борис? - ... Какая разница?
10.11.2025
TokTram_
И по итогам 6 будет лучшим. Не ухудшит свою статистику пропуском матча. Улучшит.
10.11.2025
Dmitriy Nekrasov
На тот фланг и Ливая можно отрядить, и Бонгонду, и даже Мартинса. Есть кем заменить Пабло. Пусть копит силы к Балтике. Там нужно бегать будет все 90 минут на максималках, судя по тому, как на них Талалаев матом орёт с бровки (даже в трансляции матча слышно было).
10.11.2025
berzulemic
ну и славно. станкович не на трибуне. куча шансов у коней
10.11.2025
hovawart645
"Егор, ты не прав!" (с)...)))
10.11.2025
Gordon
Ну вообще Солари лучший в последних 4-5 матчах.
10.11.2025