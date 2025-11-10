Видео
10 ноября, 12:21

Титов не считает дисквалификацию Солари большой потерей для «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал дисквалификацию полузащитника красно-белых Пабло Солари перед матчем против ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

24-летний аргентинец пропустит игру из-за перебора желтых карточек. 9 ноября дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре.

— С одной стороны, учитывая, как сейчас играет Солари — набрал форму, отдает, забивает, конечно, это потеря. С другой — в сегодняшнем «Спартаке» есть только три-четыре футболиста, о которых можно сказать, что это потеря.

Если выпадает Барко, Маркиньос, Ливай или Умяров, это потеря действительно. Я не могу сказать, что в сегодняшней ситуации Солари — это потеря, — цитирует Титова Metaratings.

«Спартак» на своем поле сыграет с ЦСКА 22 ноября.

Источник: Metaratings
8

  • Кариока_двойка.

    Значит Умяров с Гарсией это потеря, а единственный кто забивает, это ерунда. Гений бля. Сидеть тебе Егор вместе с нами перед телеком, а не тренировать.

    10.11.2025

  • hovawart645

    Тогда Борис был не прав, а сейчас Егор!) Главное - имена героев!)))

    10.11.2025

  • Russpiel

    - Так он же Борис? - ... Какая разница?

    10.11.2025

  • TokTram_

    И по итогам 6 будет лучшим. Не ухудшит свою статистику пропуском матча. Улучшит.

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На тот фланг и Ливая можно отрядить, и Бонгонду, и даже Мартинса. Есть кем заменить Пабло. Пусть копит силы к Балтике. Там нужно бегать будет все 90 минут на максималках, судя по тому, как на них Талалаев матом орёт с бровки (даже в трансляции матча слышно было).

    10.11.2025

  • berzulemic

    ну и славно. станкович не на трибуне. куча шансов у коней

    10.11.2025

  • hovawart645

    "Егор, ты не прав!" (с)...)))

    10.11.2025

  • Gordon

    Ну вообще Солари лучший в последних 4-5 матчах.

    10.11.2025

