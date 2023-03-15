Титов о шансах «Спартака» на золото: «Можете представить, чтобы «Зенит» проиграл три матча?»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

— «Спартаку» по силам обойти «Зенит» в чемпионате. Или вопрос с золотом уже решен?

— Очный поединок с «Зенитом» состоится только в мае, когда, возможно, интрига в чемпионской гонке будет, к сожалению, убита. «Спартак» может обойти питерцев, только если те проиграют три матча. Возможно ли это?

— Ваше мнение?

— В теории все реально. Но мы же видим, что «Зенит» включается, когда это необходимо, и добивается результата, победы. Особенно у себя дома. Так что второе место «Спартака» уже станет неплохим достижением. Хотя, конечно, всегда хочется большего.