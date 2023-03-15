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Сегодня, 15:30

Титов о шансах «Спартака» на золото: «Можете представить, чтобы «Зенит» проиграл три матча?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев и Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

— «Спартаку» по силам обойти «Зенит» в чемпионате. Или вопрос с золотом уже решен?

— Очный поединок с «Зенитом» состоится только в мае, когда, возможно, интрига в чемпионской гонке будет, к сожалению, убита. «Спартак» может обойти питерцев, только если те проиграют три матча. Возможно ли это?

— Ваше мнение?

— В теории все реально. Но мы же видим, что «Зенит» включается, когда это необходимо, и добивается результата, победы. Особенно у себя дома. Так что второе место «Спартака» уже станет неплохим достижением. Хотя, конечно, всегда хочется большего.

Сергей Карасев. «Судейский заговор против «Спартака»? Ну хорош уже!» Интервью Егора Титова

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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