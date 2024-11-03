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Сегодня, 14:00

Титов о Бонгонде: «Забил хороший гол. Но у него столько неправильных решений...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Тео Бонгонда.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Тео Бонгонды в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

— «Спартак» наиграл на победу?

— ЦСКА с первых минут отдал инициативу. Все футболисты хозяев находились за линией мяча, пытались поймать красно-белых на быстрых атаках. Подопечные Станковича, на мой взгляд, весьма неплохо контролировали мяч. По проценту владения они явно превзошли армейцев. ЦСКА оставалось уповать только на ошибки красно-белых. Отсюда — такое минимальное количество моментов у ворот Максименко.

— Гол Бонгонды немного раскрыл игру?

— Хороший гол. При этом я бы не выделял Бонгонду в этом матче. Столько брака, столько неправильных решений... Ну и есть некоторые вопросы по составу. Хотя тут я рассуждаю исключительно как болельщик. Тренеру виднее.

— А какие у вас возникли вопросы по составу?

— Не хочется вдаваться в подробности. Надо находиться внутри команды, чтобы понимать решения Станковича. Просто со стороны ты смотришь на скамейку и понимаешь, что нет футболистов, которые могли бы усилить игру красно-белых, потому что у них банально нет игровой практики. Имею в виду и Хлусевича, и Николсона. Мангаш, увы, не сделает разницу здесь и сейчас. А «Спартаку» нужны именно такие исполнители. Одним составом столь длинную дистанцию нашего непростого чемпионата не пройти. Каждый соперник оказывает сопротивление. Много стыков, много борьбы. По антропометрии центральные защитники ЦСКА — Мойзес, Дивеев, Роша — конечно, имели преимущество над Барко, Угальде, Умяровым. Шансов побороться вверху, потолкаться у красно-белых просто нет. Так что команде нужен эффективный габаритный форвард.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. ЦСКА с 24 очками идет на шестой строчке.

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Тео Бонгонда

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