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12 апреля, 14:00

Титов: «Солари и Гарсию рано сравнивать с Маркиньосом. Бразилец и Барко — лучшие в «Спартаке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру новичков красно-белых Пабло Солари и Ливая Гарсии в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— Как вам новички «Спартака» — Ливай Гарсия и Солари?

— Конечно, их пока рано сравнивать с тем же Маркиньосом, который уже прошел период адаптации. Сейчас, на мой взгляд, Маркиньос наравне с Барко — лучший игрок «Спартака». Какой он объем дает, сколько накрывает, сколько рывковой работы делает! Сегодня заменили Рябчука, бразилец опустился ниже. И к нему вопросов вообще нет! Правда, смущает одна вещь в игре левых вингеров и крайних защитников москвичей.

— Какая?

— Имею в виду и Маркиньоса, и Солари. У всех одно движение: под правую ногу и подача. То же самое, кстати, можно было наблюдать и на другом фланге. Под левую и навес... Но всех уже давно прочитали, понимаете? Читают и постоянно накрывают. Поэтому где-то нужно уже и разнообразить свой арсенал. Действовать похитрее: убрать под себя, сыграть в «стенку». Вот Барко пару раз забегал за Маркиньоса, предлагал себя. Раньше этого не было, а сегодня бросилось в глаза. Положительный момент.

— Гарсия, за которого «Спартак» заплатил почти 20 миллионов евро, пока совсем не убеждает?

— Это опять вопрос адаптации. Совсем новый для него и Солари чемпионат. Тяжелый, жесткий. Да еще и по такой погоде... С другой стороны, сейчас у Гарсии появится больше игрового времени. Надо забивать! Ведь, как понимаю, Угальде, к сожалению, выбыл недели на три. Вроде дернул мышцу... Так что, надеюсь, в следующем туре Ливай принесет «Спартаку» конкретную пользу. Хотя именно сегодняшний матч с Махачкалой был важнейшим на данном отрезке, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» с 47 очками занимает третье место в таблице чемпионата России.

Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Срджан Бабич и&nbsp;Даниил Денисов защищают ворота во&nbsp;время штрафоного в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Махачкала) (1:2).«Вышли легкие пижончики, которые хотели победить на классе». Титов — о поражении «Спартака» от Махачкалы
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Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
Ливай (Леви) Гарсия
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