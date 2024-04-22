Титов: «Если Слишкович выиграет шесть матчей из шести, можно будет задуматься»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил шансы Владимира Слишковича стать главным тренером команды.

— Сейчас уже пошли разговоры о том, что Слишкович может стать для «Спартака» новым Каррерой.

— Любят же у нас обращаться к прошлому, проводить аналогии. У «Спартака» есть руководители, которые принимают решения. Осталось играть еще шесть туров. Все зависит от результатов. Понятно, что идет поиск главного тренера. Но если Слишкович выиграет шесть игр из шести и произведет фурор, то, конечно, надо будет задуматься.

После ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака» исполняющим обязанности главного тренера стал его бывший ассистент Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые разгромили «Ростов» (5:1) в 25-м туре РПЛ.