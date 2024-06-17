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Сегодня, 17:45

Титов — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Не удивлюсь такому трансферу»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-нападающий «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Если переход Дзюбы в «Зенит» несколько лет назад удивлял, то сейчас такого не происходит. Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев остался ярким примером, который уже больше 20 лет отдал ЦСКА. У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому сейчас я не удивляюсь никаким трансферам», — сказал Титов «СЭ».

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев провел 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результатных передач.

Сборная Сербии начала Евро-2024 с&nbsp;поражения от&nbsp;Англии (0:1). «Переживаю за Сербию — они наши братья!» Титов — о Евро-2024, трансферах «Спартака» и Цымбаларе
Александр Соболев
Егор Титов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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