Титов — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Не удивлюсь такому трансферу»

Экс-нападающий «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Если переход Дзюбы в «Зенит» несколько лет назад удивлял, то сейчас такого не происходит. Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев остался ярким примером, который уже больше 20 лет отдал ЦСКА. У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому сейчас я не удивляюсь никаким трансферам», — сказал Титов «СЭ».

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев провел 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результатных передач.