Титов: «Промес проникся нашей страной»

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов отреагировал на то, что нападающий Квинси Промес догнал Юрия Гаврилова по количеству голов за красно-белых.

«Квинси Промес забил 102 мяча. Столько же забил Юрий Гаврилов — легенда советского футбола и нашего великого клуба. А то, что сегодня Промес достиг таких высот, — это прекрасно. И мне бы очень хотелось, чтобы он тоже вошел в историю «Спартака». Квинси — наш парень, он тоже считает себя русским. Как он говорил: «На поле выходит не десять русских, а одиннадцать. Я — тот одиннадцатый русский». Он проникся нашей страной, Квинси проводит у нас восьмой сезон. Спасибо ему огромное за то, что творит историю в московском «Спартаке», — цитирует RT Титова.

В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах чемпионата России и забил 14 голов.