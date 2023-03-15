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Сегодня, 05:12

Титов: «Промес проникся нашей страной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Егор Титов отреагировал на то, что нападающий Квинси Промес догнал Юрия Гаврилова по количеству голов за красно-белых.

«Квинси Промес забил 102 мяча. Столько же забил Юрий Гаврилов — легенда советского футбола и нашего великого клуба. А то, что сегодня Промес достиг таких высот, — это прекрасно. И мне бы очень хотелось, чтобы он тоже вошел в историю «Спартака». Квинси — наш парень, он тоже считает себя русским. Как он говорил: «На поле выходит не десять русских, а одиннадцать. Я — тот одиннадцатый русский». Он проникся нашей страной, Квинси проводит у нас восьмой сезон. Спасибо ему огромное за то, что творит историю в московском «Спартаке», — цитирует RT Титова.

В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах чемпионата России и забил 14 голов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1123366-titov-promes-rekord-spartak
Егор Титов
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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