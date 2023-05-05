Титов ответил на вопрос, кто из российских футболистов смог бы уехать в Европу

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов в интервью «СЭ» затруднился назвать российских футболистов, способных уехать в Европу.

— Вы видите сейчас в России футболистов, способных уехать в Европу?

— Об этом сейчас невозможно говорить. Сейчас проблематично уехать в Европу.

— А если отталкиваться только от уровня игроков?

— Если они есть, то их единицы. Сейчас я не могу никого выделить. У нас был Захарян, которому пели дифирамбы. Не знаю, был ли реальным интерес «Челси». В итоге мы видим, как человек очень сильно сдал, и сегодня мы говорим про прошлогоднего Захаряна все меньше и меньше.