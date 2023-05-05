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Сегодня, 10:25

Титов ответил на вопрос, кто из российских футболистов смог бы уехать в Европу

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов в интервью «СЭ» затруднился назвать российских футболистов, способных уехать в Европу.

— Вы видите сейчас в России футболистов, способных уехать в Европу?

— Об этом сейчас невозможно говорить. Сейчас проблематично уехать в Европу.

— А если отталкиваться только от уровня игроков?

— Если они есть, то их единицы. Сейчас я не могу никого выделить. У нас был Захарян, которому пели дифирамбы. Не знаю, был ли реальным интерес «Челси». В итоге мы видим, как человек очень сильно сдал, и сегодня мы говорим про прошлогоднего Захаряна все меньше и меньше.

Егор Титов. «Можно надолго забыть о Европе. Нас там не будет в ближайшие 5-10 лет». Титов — о российском футболе, кризисе «Спартака» и Дзюбе

Арсен Захарян
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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