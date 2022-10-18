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Сегодня, 10:30

Титов: «Мне тоже интересно, почему Зиньковский не выходит в основе»

Титов не понимает, почему Абаскаль не выпускает Зиньковского в основе «Спартака»
Александр Львов
Обозреватель
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» заявил, что ему интересно, почему главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не выпускает хавбека Антона Зиньковского в стартовом составе команды.

— После гола Зиньковского вопрос, почему Абаскаль не выпускает его с первых минут, всплывет с новой силой?

— Мне тоже это интересно. Возможно, тренер не видит его на фланговой позиции, где парень здорово смотрелся в Самаре. Но то, что он талантище, которому обязательно надо играть, сомнению не подлежит. Гол Акинфееву — тому подтверждение.

— Нет ли в пропущенном мяче вины вратаря? Все-таки удар наносился с приличного расстояния.

— Никакой вины Игоря в этом голе нет. Уверен, что ни один вратарь не сумел бы здесь спасти команду. Дело в том, что Антон нанес удар точно по центру мяча, придав ему абсолютно непредсказуемую траекторию полета. К тому же мне показалось, что при этом был еще и небольшой рикошет.

26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022-го. В текущем сезоне он провел 12 игр за москвичей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Зиньковский — талантище! Ему надо играть». Титов — об ошибке Зобнина, Промесе и прогрессе Чалова

Антон Зиньковский
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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