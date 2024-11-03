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Сегодня, 13:45

Титов о дерби: «Все будут обсуждать только удаления, грязь, драки...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Драка футболистов «Спартака» и ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе красно-белых в дерби с ЦСКА (2:0).

— Получили ли вы удовольствие от такого дерби?

— Если бы увидели еще и футбол, можно было бы сказать, что матч удался. А так, пожалуй, все будут обсуждать только одно: красные карточки, удаления, грязь, драки и так далее. Мне это тоже не нравится.

Так что по накалу дерби удалось, а вот по качеству футбола — конечно же, нет. В любом случае, всех болельщиков «Спартака» — с победой. Такой результат — как бальзам на душу! Хотя, наверное, эта игра между красно-белыми и армейцами войдет в историю как одна из самых грубых. Так с ходу и не вспомню, когда в дерби показывали сразу три красные карточки!

— А по делу ли удалили и Рошу, и Литвинова? Или арбитр перегнул палку?

— Роша одним ударом попал по голове и Литвинову, и Бабичу... Литвинов просто пытался остановить все это безобразие... Но тут уже судейские нюансы. Трактовки, касающиеся агрессии. Я их до конца не знаю. ВАР работал опытный Карасев, один из лучших наших рефери. Раз он принял такое решение, подсказал Сухому, надо ему довериться.

На 54-й минуте встречи на поле начался массовый конфликт. В ходе стычки защитник красно-синих Виллиан Роша повел себя агрессивно, схватил рукой за лицо Наиля Умярова, а затем, отбиваясь от соперников, отмахнулся рукой, нанеся удар одному из спартаковцев.

После драки главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Рошу и полузащитника спартаковцев Руслана Литвинова, который левой рукой хватал защитника ЦСКА за лицо и отпихивал его.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекиэль Барко в&nbsp;матче против ЦСКА (2:0) 2&nbsp;ноября 2024 года. «Барко — мастер, но передерживает мяч. Пьянич играет в одно-два касания». Титов о дерби
Егор Титов
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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