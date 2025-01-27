Титов поделился мнением о назначении на пост спортивного директора «Спартака» Кахигао

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о назначении на пост спортивного директора красно-белых испанского специалиста Франсиса Кахигао.

«Я помню «Спартак» Олега Романцева, и он был как Фергюсон — и главный тренер, и менеджер, и спортивный директор. То есть, он подбирал под свой футбол исполнителей, люди играли за ромбик. Как сегодня это происходит — для меня большая загадка. И я не понимаю, чем занимались те, кто последние 5-7 лет были на посту спортивного директора клуба. Для меня это потемки, скажем так. Но, как сейчас считается, у человека на этой должности должны быть связи в Европе и во всем мире, и как он собрал команду, так она и будет играть. Так что давайте подождем и посмотрим на работу Кахигао. Я знаю, что есть несколько человек на выход из «Спартака», кого-то уже отпустили. И есть те позиции, которые надо усиливать для борьбы за чемпионство. А чемпионство в этом году реально, как никогда», — сказал Титов «РБ Спорт».

До назначения в «Спартак» Франсис Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили, а также в турецком «Галатасарае».