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Сегодня, 17:00

Титов — о победе «Спартака»: «Показалось, что после гола «Ростова» гости сломаются»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал крупную победу красно-белых над «Ростовом» (5:1) в 25-м туре РПЛ.

— Пожалуй, счет слишком жестокий для «Ростова», — говорит Титов. — Хозяева первыми пропустили, но с 20-й по 40-ю минуту играли лучше, создавали моменты, сравняли счет. Тут я бы прежде всего отметил то, что доверие Карпина к Голенкову дает свои плоды. Почти вся угроза дончан воротам Максименко шла именно от Егора. В моих глазах он точно вырос и прибавил в своем мастерстве, выиграл конкуренцию у Комличенко. Мне даже казалось, что после того как желто-синие забили ответный гол, «Спартак» вот-вот может сломаться.

— Но в начале второго тайма последовала ошибка Песьякова, приведшая к голу.

— Да. Красно-белые наказали Песьякова за этот неточный пас, потом реализовали пенальти. И все пошло как по накатанной. Замены «Ростова» эффекта не дали. То есть переиграть такой «Спартак», поймавший кураж, было крайне сложно.

«Спартак» набрал 38 очков и вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» с 34 баллами остался восьмым в турнирной таблице.

Александр Соболев. «Критика Соболева? То называли дельфином, теперь ругают за жесткость, а его надо похвалить». Титов — о «Спартаке», Слишковиче и Карпине

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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