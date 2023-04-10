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Титов — о роли Зиньковского в «Спартаке»: «У него пока маловато характера для игры в основе, но парень он способный»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском.

«В «Крыльях» парень был на первых ролях, на него работали партнеры. А в «Спартаке» столкнулся с конкуренцией, без которой места в составе не завоюешь. Вспомните, сколько в мои годы в команде было лидеров, все мы на равных бились за право играть у Романцева. А решал все характер. Значит, у Зиньковского его пока маловато, хотя парень он способный. И еще ему надо пережить давление прессы, которая сейчас никого не щадит. Выстоит — заиграет! Чего ему искренне желаю», — заявил Титов.

26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022-го. В текущем сезоне он провел 28 игр за москвичей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Полностью интервью с Егором Титовым читайте здесь.

Антон Зиньковский
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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