Титов о чемпионской гонке в РПЛ: «Динамо» может винить только себя, возможно, такое еще долго не повторится

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, почему «Динамо» не смогло стать чемпионом России в сезоне-2023/24.

«Динамо» может только себя винить, потому что «Зенит» все сделал для него, проиграл два матча, поднял бело-голубых наверх. И перед последним туром даже не о победе шла речь, только одна ничья — и вы чемпионы, ребят. Это прямо уникальная ситуация, которая, возможно, еще долго не повторится в истории «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

Перед заключительным туром РПЛ-2023/24 «Динамо» лидировало в турнирной таблице. В последнем матче сезона бело-голубые проиграли «Краснодару» (0:1), благодаря чему «Зенит», победивший в параллельной встрече «Ростов» (2:1), поднялся на первое место.