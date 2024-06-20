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Сегодня, 15:50

Титов о чемпионской гонке в РПЛ: «Динамо» может винить только себя, возможно, такое еще долго не повторится

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, почему «Динамо» не смогло стать чемпионом России в сезоне-2023/24.

«Динамо» может только себя винить, потому что «Зенит» все сделал для него, проиграл два матча, поднял бело-голубых наверх. И перед последним туром даже не о победе шла речь, только одна ничья — и вы чемпионы, ребят. Это прямо уникальная ситуация, которая, возможно, еще долго не повторится в истории «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

Перед заключительным туром РПЛ-2023/24 «Динамо» лидировало в турнирной таблице. В последнем матче сезона бело-голубые проиграли «Краснодару» (0:1), благодаря чему «Зенит», победивший в параллельной встрече «Ростов» (2:1), поднялся на первое место.

Источник: РБ Спорт
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