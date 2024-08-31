Титов: «Для меня непонятно, почему Абена в «Спартаке» игрок ротации»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре 29-летнего красно-белых Миенти Абены.

— Хочется, чтобы и другие иностранцы, которые приехали, побыстрее включились, как Барко. Абена очень интересный, говорят, провел неплохой матч против Махачкалы. Но у меня вопрос: почему он был игроком ротации? Для меня это непонятно.

Я посмотрел картинку, обзор его игры. Видно, что Абена — статный футболист по физическим данным. По игре не видел, не знаю. Если он действительно здорово играет, то попадет в состав, — сказал Титов Metaratings.

Абена перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. В составе московского клуба 29-летний защитник сыграл один матч — в Кубке России против махачкалинского «Динамо».