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Сегодня, 17:24

Титов поделился мнением об уходе из «Спартака» Селихова

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением об уходе из команды голкипера Александра Селихова.

«Предпоследний человек из того состава, что выигрывал чемпионство в 2017 году, покидает команду. Конечно, очень жаль, но если полевому игроку еще можно поменять позицию, найти какую-то другую, то вратарь — он один. И он либо играет, либо не играет. Селихов — мастер, вызывался в сборную, но сегодня Максименко выигрывает конкуренцию. Плюс еще и травмы. Сказать можно одно — достойнейший парень, знаю хорошо его человеческие качества. Желаю ему стать первым номером в клубе, чем выше рангом, тем лучше. Я помню, молодого Селихова, когда он играл за «Орел», а мы — я, Парфенов, Аленичев, Ковтун, Евсеев, Коновалов, Филимонов — играли за Тулу. И Саша тогда взял пенальти от Парфенова. И в тот момент я сказал, что он будет в «Спартаке» — и все оказалось правдой. Конечно, в плане карьеры и нам, и ему самому хотелось бы большего, так что желаю ему всего хорошего», — сказал Титов «РБ Спорт».

Селихов впервые сыграл за «Спартак» в мае 2017 года. В общей сложности 30-летний вратарь провел за команду 102 матча.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Селихов
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
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