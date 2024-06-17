Титов — о Цымбаларе: «Его юмор дополнял футбол, который он нес в массы»

Бывший игрок «Спартак» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре Ильи Цымбаларя. В понедельник, 17 июня, ему могло исполниться 55 лет.

«Мы не ценим того, что имеем. Можно вспомнить многих, кто ушел внезапно: Безродный, Бахарев... Такая же ситуация с Ильей. Но у него есть особенность — он футболист с большой буквы! Его действия на поле были сравнимы с песней. Это был талант с огромной открытой душой. Его юмор дополнял футбол, которой он нес в массы. А улыбка запомнилась болельщикам и партнерам», — сказал Титов «СЭ».

Цымбаларя не стало 28 декабря 2013 года. В составе красно-белых он становился шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.