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Сегодня, 18:00

Титов — о Цымбаларе: «Его юмор дополнял футбол, который он нес в массы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартак» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре Ильи Цымбаларя. В понедельник, 17 июня, ему могло исполниться 55 лет.

«Мы не ценим того, что имеем. Можно вспомнить многих, кто ушел внезапно: Безродный, Бахарев... Такая же ситуация с Ильей. Но у него есть особенность — он футболист с большой буквы! Его действия на поле были сравнимы с песней. Это был талант с огромной открытой душой. Его юмор дополнял футбол, которой он нес в массы. А улыбка запомнилась болельщикам и партнерам», — сказал Титов «СЭ».

Цымбаларя не стало 28 декабря 2013 года. В составе красно-белых он становился шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

Сборная Сербии начала Евро-2024 с&nbsp;поражения от&nbsp;Англии (0:1). «Переживаю за Сербию — они наши братья!» Титов — о Евро-2024, трансферах «Спартака» и Цымбаларе

Егор Титов
Илья Цымбаларь
ФК Спартак (Москва)
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