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Сегодня, 19:16

Титов: «В первом круге чемпионата стабильнее всех выступил «Краснодар»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов назвал лучшие команды по итогам первой части сезона РПЛ.

«На каждом отрезке были клубы, которые радовали и впечатляли. На старте сезоне «Спартак» выиграл четыре матча подряд. Мы видели, как «Факел» преобразился после прихода Ташуева, шесть матчей подряд не проигрывают сейчас. Мне нравится «Балтика», играют очень интересно. Им не везет, особенно на выезде. Можно выделить много команд, но стабильнее всех выступил «Краснодар». В Питере не испугались, при 50 тысячах болельщиков сыграли на равных с «Зенитом». Хотя могли в конце пропустить, и «Зенит» вышел бы на первое место сейчас», — цитирует Титова Metaratings.ru.

После 15 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. На втором месте — «Зенит» (30 очков). Замыкает тройку «Динамо» (25 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/titov-v-pervom-kruge-stabilnee-vsekh-vystupil-krasnodar-305544/
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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