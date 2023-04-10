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Титов — о матче «Спартак» — «Динамо»: «В дерби не было главного — игры, в которой видна мысль»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо» (3:3).

«Надеялся на победу «Спартака», который при ничьей еле ноги унес. Хотя дело даже не в этом — для болельщиков это действительно было зрелище. Да, забитых мячей хватало, и пенальти нервишки потрепали, а вот главного не было — игры, в которой была бы видна мысль, продуманность комбинаций в атаке. Голы рождались не за счет мастерства, а были результатом невероятных ошибок. Что меня лично больше всего и расстроило. Меня тревожит, что больше всего мы говорим не о качественной игре, интересных находках в ней, а о провалах и ошибках. Теперь представьте, что с таким багажом «Спартак» или «Динамо» добрались бы до еврокубков. И что бы мы увидели?» — сказал Титов.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.

Полностью интервью с Егором Титовым читайте здесь.

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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