Титов об отстранении Соболева: «Что-то из ряда вон выходящее»

Бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу отстранения нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«Для меня это что-то из ряда вон выходящее. Здесь вопрос к агенту, так как мы понимаем, что он рулит. Для меня, если человек играет в «Спартаке», то очень неприятно, если есть другие команды, тем более, если это соперник. С Сашкой мы работали еще в «Енисее», поэтому для меня, с одной стороны удивительно, что это происходит, а с другой, я не знаю, что там случилось. Понятно, что «Зенит» может дать такие космические условия, что задумаешься. Нет дыма без огня, и понятно, что скорее всего это будет «Зенит», — сказал Титов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Константин Передерий