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Сегодня, 18:37

Титов о Промесе: «Про Квинси в ближайшее время надо забыть и пытаться найти игрока такого же уровня»

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Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации вокруг нападающего московского клуба Квинси Промеса.

«Про Квинси в ближайшее время надо забыть и пытаться найти такого же уровня игрока, что очень непросто в наших реалиях. Его уголовное дело не связано с произошедшим в Эмиратах. Промес знал, что у него все хорошо, поэтому он полетел на сборы. Что произошло с головой Квинси во время сборов, мы можем только догадываться.

Понятно, что дыма без огня не бывает, но окончательного вердикта суд еще не вынес. Обвинять его в этом я не буду. Давайте дождемся окончательного решения суда. Сейчас его обвинять ни в коем случае нельзя», приводит слова Титова «РБ Спорт».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Источник: «РБ Спорт»
Егор Титов
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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