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Сегодня, 15:35

Титов — о защитнике «Спартака» Рябчуке: «Сегодняшний Жирков не хуже»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль и Олег Рябчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об игре защитника красно-белых Олега Рябчука.

— Дуарте — отдельная история. Давайте не будем нагнетать. Про него очень много сказано. Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже. Но это опять-таки у меня такое впечатление.

— Вы о Жиркове, который играл против вас на матче памяти Цымбаларя?

— Ну а какой еще Жирков? Другого я не знаю. Не понимаю, чем Рябчук лучше условного Классена. Впрочем, время покажет. Надеюсь, парень будет прогрессировать, мои претензии опровергнет и скоро мы увидим совсем другого футболиста.

Рябчук перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса» 7 августа. 25-летний молдаванин провел 6 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями.

Олег Рябчук. «Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже». Интервью Егора Титова

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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