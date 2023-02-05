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Сегодня, 17:33

Титов рассказал, что ветераны «Спартака» сыграют с объединенной командой легенд «Динамо» и «Ротора»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал о планах проведения ретро-матча между ветеранами московского клуба и объединенной командой легенд «Динамо» и «Ротора».

«Я знаю, что уже продумывали такую историю. Но было сложно со спонсорами. Хотели подтянуть букмекеров, но им это неинтересно. Отдельные матчи — да, может быть. Можно организовать несколько матчей. Но ведь кого все хотят видеть прежде всего? «Спартак». Хотя было бы интересно провести, например, ретро-матч «Локомотива» и ЦСКА, это бы тоже было актуально. Знаю, что 1 мая по случаю 80-летия Сталинградской битвы будет организован ретро-матч в Волгограде — с ветеранами «Спартака» сыграет объединенная команда ветеранов «Динамо» и «Ротора», — приводит «Газета.Ru» слова Титова.

В 2022 году прошел ретро-матч, в котором приняли участие ветераны «Спартака» и «Зенита». Победу одержали красно-белые со счетом 2:1.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/05/19667149.shtml

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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