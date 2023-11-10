Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:15

Титов: «Спартак» станет чемпионом, если «Зенит» потеряет всех иностранцев»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне.

«Если «Зенит» потеряет всех иностранцев, «Спартак» станет чемпионом. К сожалению, выиграет «Зенит». Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком. 12 ноября красно-белые сыграют против «Ростова». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

«Зенит» располагается на второй позиции в РПЛ с 29 очками. 11-го числа сине-бело-голубые на своем поле примут «Краснодар».

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-spartak-stanet-chempionom-esli-zenit-poteryaet-vseh-inostrantsev/
Егор Титов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
14
Читайте также
Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Тихонов не ждет много голов в матче «Крылья Советов» — «Урал»
Радимов: «Для Гончаренко в «Урале» все может закончиться, как бы Иванов его ни поддерживал»
Олусегун: «Все хотят победить «Краснодар», но мы шаг за шагом идем за трофеем»
«Зенит» не проиграет «Краснодару», а «Ростов» Карпина победит «Спартак». Прогнозы на 15-й тур РПЛ
Наумов: «У «Локомотива» много слабых мест — опытный Ромащенко постарается найти лазейки к его воротам»
Деменко: «Сафонов сейчас не сильнее Кержакова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олусегун: «Все хотят победить «Краснодар», но мы шаг за шагом идем за трофеем»

Радимов: «Для Гончаренко в «Урале» все может закончиться, как бы Иванов его ни поддерживал»