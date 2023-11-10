Титов: «Спартак» станет чемпионом, если «Зенит» потеряет всех иностранцев»

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне.

«Если «Зенит» потеряет всех иностранцев, «Спартак» станет чемпионом. К сожалению, выиграет «Зенит». Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком. 12 ноября красно-белые сыграют против «Ростова». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

«Зенит» располагается на второй позиции в РПЛ с 29 очками. 11-го числа сине-бело-голубые на своем поле примут «Краснодар».