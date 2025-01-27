Титов считает, что агенты Угальде сейчас будут набивать ему цену

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, насколько оправдан интерес к нападающему красно-белых Манфреду Угальде со стороны клубов из топ-5.

«Ну, это работа агентов. Понятно, что сейчас будут набивать ему цену, таковы сегодняшние реалии. Отталкиваемся от этого, что чем больше пишут про футболистов, тем больше у них будут контракты. Но я допускаю и интерес ПСЖ, почему бы и нет. Опять же, интерес — это не то, что его хотят купить. Такие клубы, как ПСЖ, они рассматривают как вариант пятым, седьмым, десятым номером... Поэтому Угальде, скорее всего, как один из кандидатов. И здесь уже играют агенты. А с другой стороны — работа клуба, спортивного директора, в том числе генерального, чтобы убедить, что ты сейчас заиграл, наконец-то начал забивать, что сегодня лучше играть в «Спартаке». И есть окружение любого футболиста, которое может как убедить поменять команду, так и сказать, что менять ничего не надо. Потому что каждый футболист, он как ребенок, тем более в таком возрасте» — говорит Титов «РБ Спорт».

Угальде в текущем сезоне провел за «Спартак» 18 игр и забил 15 мячей во всех турнирах.