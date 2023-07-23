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Сегодня, 21:30

Титов: «Бонгонда еще предстоит завоевать место в основе «Спартака». Конкуренция серьезная»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Тео Бонгонда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру новичка команды, атакующего полузащитника Тео Бонгонда.

— Новичок москвичей Бонгонда впечатлил? Дриблингом, резкостью, обостряющими передачами? Он ведь ассистировал Хлусевичу, еще дважды мог записать в свой актив результативные пасы.

— Пока все-таки рановато делать глобальные выводы. Парень провел на поле 30 минут. Видно, что яркий, техничный, как, впрочем, и любой африканец. Еще будет прибавлять. Ему еще предстоит завоевать место в старте. Конкуренция сейчас в «Спартаке» весьма серьезная. Наверное, только три-четыре позиции не подлежат сомнению. Обойма большая. Все хотят играть. Посмотрим. Чем Бонгонда быстрее обретет оптимальную форму, тем в команде будет интереснее, конкуренция повысится. Вот в нападении пока выбор у Абаскаля невелик. Всего два чистых форварда.

В матче с «Оренбургом» Бонгонда дебютировал в РПЛ, выйдя на замену во втором тайме. 27-летний конголезец сделал одну голевую передачу.

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Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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