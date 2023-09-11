Титов считает, что даже Романцеву в нынешнем «Спартаке» было бы «весело»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о стиле игры красно-белых в последних матчах.

«В одном слове «Спартак» заложено все. Любому тренеру, даже Романцеву, здесь будет «весело». Публика требует максимального результата. Ведь наше поколение и предыдущее избаловали болельщиков как победами, так и качеством футбола», — сказал Титов «СЭ».

После семи туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.