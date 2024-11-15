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Сегодня, 11:55

Титов считает, что имеет право критиковать Бонгонда

Камила Абдурахманова
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Экс-капитан «Спартака» Егор Титов отреагировал на слова полузащитника красно-белых Тео Бонгонды.

— Бонгонда перевели критику в его адрес от вас, но Тео заявил, что не знает, кто такой Титов. Как вы отреагировали?

— Я имею право критиковать. Потому что Бонгонда сегодня есть, а завтра его не будет. То, что я вижу, то и говорю.

— Что вы видите?

— Что Бонгонда футболист среднего уровня. Очень среднего. Приехал в «Спартак». Но ты хотя бы зайди в музей, узнай историю. А потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, кто такой Титов. Но у меня нет обиды. И потом не все иностранцы такие, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Титов занимает первое место в «Спартаке» по количеству матчей, сыгранных в чемпионатах России. В составе клуба он шесть раз становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок России. Самым значимым достижением Бонгонда остаются вице-чемпионство и Кубок Бельгии в составе «Генка».

Источник: «РБ Спорт»
Егор Титов
Тео Бонгонда

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