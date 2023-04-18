Титов считает, что повреждение Джикии больше значит для «Спартака», чем травма Промеса

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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что потеря флангового форварда Квинси Промеса для московской команды не слишком критична.
«Критична ли для «Спартака» травма Промеса? Сегодня — нет. Нет лидера, которого бы ты потерял и можно говорить: «Все пропало, шеф». Сегодня плюс-минус одинаковые футболисты. Играть без него можно. А выигрывать? Мы видим — в последних шести матчах была всего одна победа с «Торпедо». И то, концовка матча была адской», — цитирует Титова «КП Спорт».
Как отмечает бывший футболист, «Спартак» гораздо чувствительнее ощущает потерю капитана Георгия Джикия.
«Стала ли позиция центрального защитника самой слабой в клубе ввиду отсутствия Джикия? Думаю, да. Можно попробовать сыграть в три центральных защитника. Менять что-то надо. Слава богу, нет еврокубков. Если бы играли там, пропускали бы намного больше», — добавил он.
Промес получил травму в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). У него было диагностировано повреждение икроножной мышцы. Джикия получил повреждение в игре 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).
После 23 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.