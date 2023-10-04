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Сегодня, 23:08

Титов считает, что сейчас в РПЛ каждый может обыграть каждого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

«У нас весь чемпионат удивительный. Многие думали, что «Зенит» — это надолго. Но его можно обыгрывать, даже при таких игроках и ресурсах, как у «Газпрома». В нашем чемпионате сейчас каждый может обыграть каждого. Кто сможет прервать гегемонию «Зенита»? Еще рано об этом говорить: сыграна лишь треть чемпионата. Самое плохое другое. Большая зимняя пауза. Она всегда мешает: за 2-3 месяца поменяться может что угодно. В истории чемпионата уже были случаи, когда команда шла здорово — тот же «Спартак». А потом — ужасная и провальная весна. Новый чемпион — это будет явный плюс для всей РПЛ. А для Питера — нет. Потому что они хотят выиграть шестое подряд чемпионство и догнать наш «Спартак», который в 90-е добивался такого результата», — приводит слова Титова Sport24.

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. На втором месте — «Крылья Советов» (21 очко). Замыкает тройку «Локомотив» (18 очков). «Зенит» — четвертый (17 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-584021-titov-o-zenite-mnogiye-dumali-chto-eto-nadolgo-no-seychas-kazhdyy-mozhet-obygrat-kazhdogo
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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