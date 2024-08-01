Титов — о Станковиче: «Он живет командой и результатом. Дай Бог, чтобы ему хватило сил»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов в комментарии для «СЭ» оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Нужно дать время Станковичу, потому что невозможно, имея практически такой же состав, сразу давать выдающийся результат. Я не сторонник сразу поливать человека. Радует в нем то, что у него есть контакт с футболистами. Видно, как он к ним относится и что у игроков есть ответная реакция.

Станкович был великим футболистом, выигравшим все. Видно, что он знает, как правильно общаться с ребятами. Я визуально увидел полный контакт с командой, он живет командой и результатом. Дай Бог, чтобы ему хватило сил и эмоций, ведь дальше будет только интереснее», — сказал Титов «СЭ».

В следующем матче «Спартак» дома встретится с «Крыльями Советов» 5 августа, в рамках 3-го тура чемпионата России. После двух встреч красно-белые набрали 3 очка и идут на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Денис Сафронов