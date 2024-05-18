Титов считает нехватку креативности главной проблемой «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о проблемах команды в текущем сезоне.

«В «Спартаке» нет футболиста, который бы играл на моей позиции. Самая главная беда «Спартака» — нет креативности. Есть быстрая атака, получается убегать и забивать. Огромная проблема — нехватка креативности, потому что мы говорим про «Спартак». Красно-белые всегда славились техникой, умными действиями на поле, стеночками и забеганиями», — цитирует Титова «РБ Спорт».

После 28 туров «Спартак» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.