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Сегодня, 09:46

Титов считает нехватку креативности главной проблемой «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о проблемах команды в текущем сезоне.

«В «Спартаке» нет футболиста, который бы играл на моей позиции. Самая главная беда «Спартака» — нет креативности. Есть быстрая атака, получается убегать и забивать. Огромная проблема — нехватка креативности, потому что мы говорим про «Спартак». Красно-белые всегда славились техникой, умными действиями на поле, стеночками и забеганиями», — цитирует Титова «РБ Спорт».

После 28 туров «Спартак» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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