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Сегодня, 12:50

Титов сообщил, что до конца года РФС хочет провести еще пять или шесть ретроматчей

Виктория Кравченко
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал о том, какие ветеранские матчи запланированы в России до конца года.

«Насколько я знаю, в процессе организации такая встреча «Спартака» и ЦСКА, будут еще раз встречаться ветераны «Зенита» и «Спартака». В апреле, насколько я знаю, должен был быть матч легенд сборной против «Динамо», но что-то пока не сложилось. Вроде бы перенесли на сентябрь. Подобное запланировано и в Самаре с участием «Крыльев Советов» и «Спартака». Осенью — «Спартак» — «Ростов»... В сентябре или октябре. То есть до конца года в общей сложности будет еще пять-шесть ветеранских встреч», — цитирует Титова «РБ Спорт».

15 июня состоится матч Лиги легенд «Зенит» — сборная России. Игра пройдет в честь 15-летия победы «Зенита»в Кубке УЕФА и бронзовых медалей национальной команды на Евро-2008.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-do-kontsa-goda-rfs-hochet-provesti-eshhe-pyat-ili-shest-retro-matchej/
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