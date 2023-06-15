Титов сообщил, что до конца года РФС хочет провести еще пять или шесть ретроматчей

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал о том, какие ветеранские матчи запланированы в России до конца года.

«Насколько я знаю, в процессе организации такая встреча «Спартака» и ЦСКА, будут еще раз встречаться ветераны «Зенита» и «Спартака». В апреле, насколько я знаю, должен был быть матч легенд сборной против «Динамо», но что-то пока не сложилось. Вроде бы перенесли на сентябрь. Подобное запланировано и в Самаре с участием «Крыльев Советов» и «Спартака». Осенью — «Спартак» — «Ростов»... В сентябре или октябре. То есть до конца года в общей сложности будет еще пять-шесть ветеранских встреч», — цитирует Титова «РБ Спорт».