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Сегодня, 13:06

Титов связывает неудачное выступление «Спартака» с отсутствием явного лидера в команде

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов назвал причину неудовлетворительных результатов красно-белых в весенней части сезона.

«Сегодня у «Спартака» нет явного лидера. Такого, как в мое время были Цымбаларь, Тихонов, Аленичев. Потом таковыми стали Глушаков и Ребров. Сегодня я лидера не вижу. Нет дядьки, как Горлукович, который мог рявкнуть, и все понимали, что надо просыпаться. Да, у «Спартака» молодая команда. Хотя для меня в 22-23 года футболист уже становится зрелым», — приводит «КП Спорт» слова Титова.

Также он высказался о завышенных ожиданиях со стороны болельщиков московского клуба.

«Завышенные ожидания, конечно. У болельщиков процентов на 20, а то и на 50 завышена планка от «Спартака» 80-х и 90-х. Ее подняли так, что и теперь хочется большего. Не просто победы, а футбола. Где-то это получается. Где-то есть гол Литвинова «Уралу», а есть игра с «Оренбургом» — полная безнадега. Почему такие качели, вопрос к тренерскому штабу», — добавил экс футболист

После 23 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/titov-nazval-prichinu-neudovletvoritelnyh-rezultatov-spartaka/
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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