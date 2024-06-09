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Сегодня, 04:49

Титов: «Не знаю, почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ. Это удивительно»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, что Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана.

«Почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ? Это не ко мне вопрос. Честно, не знаю, что, как и почему. У него есть агенты, представители, которые это могут знать. Здесь же много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Сборная Казахстана объявила о назначении 60-летнего российского специалиста 3 июня. Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-ne-znayu-pochemu-cherchesov-ne-trudoustroilsya-v-rpl-e-to-udivitel-no/
Егор Титов
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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