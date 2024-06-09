Титов: «Не знаю, почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ. Это удивительно»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, что Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана.

«Почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ? Это не ко мне вопрос. Честно, не знаю, что, как и почему. У него есть агенты, представители, которые это могут знать. Здесь же много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Сборная Казахстана объявила о назначении 60-летнего российского специалиста 3 июня. Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.