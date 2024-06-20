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Сегодня, 21:24

Титов: «Джикия сейчас может заиграть в любой команде РПЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о будущем экс-защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Человеку 30 лет, понятно, что есть расположенность к лишнему весу, но в нашем чемпионате, который давно уже не в шестерке сильнейших в Европе, из которого уехали все сильные иностранцы, Джикия может играть в любой команде. Другое дело, что есть партнеры, которые тебя делают сильнее. В «Спартаке» есть такая возможность. Пришел Бабич и, получается, вытеснил из состава.
Могли бы они играть вместе? Да, мое мнение, можно придумать схему, чтобы играли два левоногих. Но почему-то все в Дуарте упиралось. У Джикии опыт, харизма, он капитан. Команда его выбирала и доверяла, что очень важно. Может быть, чуть позже мы узнаем, почему так все было. Или Георгий расскажет сам, а может быть, партнеры по «Спартаку», по бывшей уже его команде, скажут, почему это все произошло. Мне жаль, честно говоря, что в 30 лет человек покидает «Спартак». Будем за ним следить, и дай бог, чтобы у него все получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 12 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Футболист покинул московский клуб по окончании сезона и стал свободным агентом.

Источник: РБ Спорт
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