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Сегодня, 17:23

Титов — о Василькове: «В свое время он был мне как отец. Мастер на все руки, легенда»

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Экс-игрок «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего врача красно-белых Юрия Василькова.

«Мастер на все руки, он мне был как отец в свое время! Легенда медицинского цеха, таких мало осталось, я с ним дружил долгое время», — сказал Титов «СЭ».

Специалист работал в команде с 1983 по 1985, с 1989 по 2002, а затем с 2006 по 2008 годы. За это время москвичи десять раз становились чемпионами страны, а также три раза выигрывали Кубок.

Кроме того, Васильков работал в сборной России по футболу и московском «Динамо».

Константин Передерий

Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
Юрий Васильков
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