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Сегодня, 17:30

Титов: «Кто-то может смириться и сидеть на скамейке, а Соболев такое не будет терпеть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался о возможных изменениях в составе красно-белых после назначения Деяна Станковича на пост главного тренера.

«Это нормальная ситуация, когда команда при новом тренере перестраивается. Обойма команды — 25 футболистов, где в стартовом составе лишь 11. Остальные будут недовольны, это стандартная история. Кто-то, как Классен, может смириться и сидеть два года на хорошей зарплате. А кто-то, как Соболев, не будет терпеть. Почему он играет один матч, а следующие два сидит? Это вопрос к тренерскому штабу. Для «Спартака» не нормально заканчивать сезон вне тройки. Значит, что-то с составом не то. Вот мы и видим, что начинается работа по трансферам. Уверен, будут еще и покупки, и продажи. У меня есть предчувствие, что «Спартак» усилится и российскими игроками, и зарубежными», — сказал Титов «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. Новым главным тренером команды по окончании чемпионата стал Деян Станкович, который сменил Владимира Слишковича.

Сборная Сербии начала Евро-2024 с&nbsp;поражения от&nbsp;Англии (0:1). «Переживаю за Сербию — они наши братья!» Титов — о Евро-2024, трансферах «Спартака» и Цымбаларе

Александр Соболев
Деян Станкович
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
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