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Сегодня, 03:09

Титов: «Спартаку» не помешал бы еще один центральный форвард»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Шестикратный чемпион России Егор Титов перед матчем 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА высказался об атакующей линии красно-белых.

«Отчасти согласен с тем, что «Спартаку» не помешал бы еще один центральный форвард. То, что долгое время мариновали Шамара Николсона, неправильно. Сейчас ситуация такая, что Александр Соболев не всемогущ, а Павел Мелешин пока не готов играть каждый матч, стоит признать. В связи с этим попробую предположить, что в дерби «Спартак» на острие выпустит Квинси Промеса, который будет по ходу игры меняться с Тео Бонгондой. Для голландца это знакомая позиция, это не пожарный вариант. Когда он в хорошей форме, ему все равно, где играть. Надеюсь, он доставит проблемы обороне красно-синих, ведь третье поражение кряду будет перебором.

Говоря про спад Промеса, важно отметить, что не могут игрок и коллектив двигаться в разных направлениях. Они плывут в одной лодке, не стал бы его отдельно выделять. Человек может показать свою лучшую игру, когда вся команда играет в футбол. Такие матчи можно выиграть даже на одних эмоциях», — цитирует RT Титова.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1212715-titov-promes-spartak-cska
Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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