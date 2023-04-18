Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:19

Титов — об эмоциях Абаскаля: «Адаптировался, обрусел. Так бывает со всеми»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об эмоциональном поведении главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля в последних матчах.

«Эмоции Абаскаля? Адаптировался, обрусел. Так бывает со всеми. Вон, торпедовский испанец вообще показывает неприличные жесты, перепрыгивает через перила. Клотет сразу стал русским. Это вопрос воспитания и восприятия ситуации. Мне кажется, Абаскаль видит, что команда может сыграть сильнее», — цитирует Титова «КП Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 23 туров московский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/titov-ob-emocziyah-ispanskih-trenerov-spartaka-i-torpedo/
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
МИД РФ указал на возможный конфликт из-за милитаризации Западом информпространства
Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ
Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины
Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Ни за какие деньги никому не продам свой розовый свитер»
Даса: «Смолов — один из лидеров «Динамо», своим голом он сильно помог команде»
Тарханов считает, что Кривцов на данный момент является одним из лучших полузащитников РПЛ
Алдонин — об интриге в чемпионате России: «Спартак» ожил, и все выдали желаемое за действительное»
Булыкин: «Зенит» уже практически чемпион. Интереснее выглядит борьба за второе место»
Билялетдинов считает, что для «Локомотива» реально завершить чемпионат в середине турнирной таблицы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин — об интриге в чемпионате России: «Спартак» ожил, и все выдали желаемое за действительное»

Тарханов считает, что Кривцов на данный момент является одним из лучших полузащитников РПЛ