Титов — об эмоциях Абаскаля: «Адаптировался, обрусел. Так бывает со всеми»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об эмоциональном поведении главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля в последних матчах.

«Эмоции Абаскаля? Адаптировался, обрусел. Так бывает со всеми. Вон, торпедовский испанец вообще показывает неприличные жесты, перепрыгивает через перила. Клотет сразу стал русским. Это вопрос воспитания и восприятия ситуации. Мне кажется, Абаскаль видит, что команда может сыграть сильнее», — цитирует Титова «КП Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 23 туров московский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.