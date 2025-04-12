Титов — о незабитом пенальти: «В «Спартаке» должен быть лидер, который отдаст мяч Барко: «Иди — бей!»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил эпизод с незабитым пенальти красно-белых в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— Ключевой момент матча — незабитый пенальти?

— Пожалуй. Забивай пенальти — там еще оставалось время для третьего гола! Но непонятно, почему вообще к точке подошел Медина. Он же только вышел на поле... Почему не Барко? Вопрос без ответа. Может быть, конечно, аргентинец получил какое-то повреждение или «наелся». Не знаю... Но в команде должен быть лидер, который в такой ситуации возьмет мяч и отдаст его Барко: «Иди — бей! — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» с 47 очками занимает третье место в таблице чемпионата России.